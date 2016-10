kabel eins 19:15 bis 20:15 Krimiserie Castle Nikki Heat USA 2010 2016-10-17 10:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Heat Wave", Castles Roman, wird endlich verfilmt. Deswegen begleitet die Schauspielerin Nathalie Rhodes die Detectives bei der Arbeit, um einen besseren Einblick in den Charakter von Nikki Heat zu bekommen. Doch Beckett ist schnell von Nathalies Anwesenheit genervt, ganz im Gegensatz zu Castle In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: David Grae Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12