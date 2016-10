kabel eins 14:35 bis 15:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Wüstenfeuer USA 2010 2016-10-16 06:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vier Marines werden in der Nähe der mexikanischen Grenze angegriffen. Dabei kommt ein Soldat ums Leben, zwei von ihnen werden entführt und nur einer überlebt schwer verletzt. Deeks und Kensi begeben sich in die Wüste, um die Vermissten zu retten. Nate ist währenddessen von seiner geheimen Mission zurückgekehrt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beal) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Shane Brennan, R. Scott Gemmill Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 6