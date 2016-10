SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein Erbe wird gesucht USA 1989 2016-10-21 13:35 Merken Jessicas alter Freund Andrew Kerry ist auf der Suche nach seinem Enkelsohn Peter, dem er seinen gesamten Besitz vererben möchte. Peter ist seit vielen Jahren verschwunden, doch Andrew ist davon überzeugt, dass er noch am Leben ist. Zusammen mit Peters altem Schulfreund Danny macht sich Jessica auf die Suche nach dem verschollenen Enkel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Lane Smith (Chief Underwood) Mason Adams (Roger Philby) Michael Beck (Danny Schubert) Sam Bottoms (Joe Rice) William Prince (Andrew Kerry) Vanessa Brown (Alma Goodrich) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12