SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Es geschah im Kloster USA 2001 2016-10-21 12:00 Merken In dem Kloster, in das sich Amanda zur Besinnung zurückgezogen hat, wird ein Mann ermordet. Der erste Verdacht fällt auf Pater Dominic, den man über die Leiche gebeugt findet. In Wirklichkeit hatte Pater Dominic den Gärtner Leonard dabei überrascht, als dieser Matthew ausrauben wollte. Leonard legt bei Pater Dominic sofort eine Beichte ab, sodass der Pater, an sein Beichtgeheimnis gebunden, keine Aussage gegen ihn machen kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Barry Van Dyke (Steve Sloan) Alan Gelfant (Father Dominic) Donna Bullock (Mrs. Beth Scarborough) Chris Ellis (Leonard Wilson) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Donald L. Gold Drehbuch: Chris Abbott, Steve Brown Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri, David Lawrence

