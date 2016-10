SAT.1 Gold 13:35 bis 14:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Hochzeit mit Hindernissen USA 1989 Merken Jessica ist zur Hochzeit ihres Neffen Grady und dessen Braut Donna eingeladen. Die Feier findet bei den Eltern der Braut statt, die mit ihrem Schwiegersohn wenig einverstanden sind, aber gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Feier ist bereits in vollem Gange, als plötzlich die Leiche der Haushälterin Harriet aufgefunden wird. Jessica will den Fall aufklären ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Patricia Barry (Mrs. Belle Pentworth) Ray Buktenica (Kyle Laughlin) Conchata Ferrell (Harriet Lundgren) Michael Horton (Grady Ambrose Fletcher) Rick Hurst (Polizist Slocum) Bill Macy (Onkel Ben Mayberry) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: John Llewellyn Moxey Drehbuch: Philip Gerson Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12