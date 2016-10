SAT.1 Gold 01:55 bis 02:45 Familiensaga Falcon Crest Verpasste Anschlüsse USA 1987 Merken Chase und Maggie stecken in einer schweren Krise. Da hilft es auch nicht, dass er sich mit Gwen Fuller trifft, während Maggie im Krankenhaus liegt. Für Kit Marlowe wird es eng: Sie will das Tal verlassen, hat jedoch keine Ahnung, in welcher Gefahr sie schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Robert Foxworth (Chase Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Robert Foxworth Drehbuch: Earl Hamner jr., Richard Gollance Kamera: Ken Peach jr. Musik: Roger Bellon Altersempfehlung: ab 6