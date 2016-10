SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Leichenfund ohne Leiche Leichenfund ohne Leiche D 2007 16:9 Merken Die Leitstelle meldet den Fund einer Leiche auf einem abgelegenen Abrisshof. Ein Streifenwagen ist bereits vor Ort. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, erwartet sie ein grausamer Anblick: Ihre beiden Kollegen sind tot, kaltblütig hingerichtet durch Kopfschüsse! Von der gemeldeten Leiche fehlt jede Spur. Was steckt hinter dem mysteriösen Leichenfund? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz