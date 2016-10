SAT.1 Gold 13:40 bis 14:30 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der letzte Flug der Dixie Damsel USA 1988 Merken In Alaska wird ein abgestürztes Flugzeug entdeckt. Es stellt sich heraus, dass es sich um jene Maschine handelt, mit der Jessicas verstorbener Ehemann, Captain Frank Fletcher, 1952 abgestürzt ist. Im Flugzeug wird die Leiche von Sergeant Gagliano gefunden, der offenbar erschossen wurde. Als der Verdacht auf Captain Fletcher fällt, macht sich Jessica daran, die Unschuld ihres verstorbenen Ehemanns zu beweisen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Michael Ansara (Nicholas Rossi) Jane Greer (Bonnie Phelps) Clifton James (Ray Dressler) Martin Milner (Lt. Clint Phelps) Richard Roundtree (Maj. Kevin Cooper) Robin Strasser (Sylvia Gagliano) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12