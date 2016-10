SAT.1 Gold 23:45 bis 00:35 Krimiserie Detektiv Rockford Rätsel um Jennifer USA 1975 16:9 Merken Das Model Jennifer ist heiß begehrt: Sowohl zwielichtige Gestalten als auch die Polizei setzen alles daran, die junge Frau aufzuspüren. Schließlich taucht ihre Leiche auf. Doch John Micelli glaubt nicht daran, dass die Tote wirklich Jennifer ist. Er wendet sich an Rockford. Der Detektiv soll herausfinden, ob Jennifer tatsächlich noch lebt und wo sie sich aufhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Noah Beery jr. (Joseph Rockford) Joe Santos (Sgt. Dennis Becker) Hector Elizondo (Micelli) Pamela Hensley (Jennifer) Ken Swofford (P.I. Floyd Ross) Katherine Woodville (Marilyn Rae) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Jackie Cooper Drehbuch: Roy Huggins, Stephen J. Cannell, Juanita Bartlett, Rudolph Borchert Kamera: Lamar Boren Musik: Pete Carpenter, Mike Post