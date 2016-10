SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Krimiserie Quincy Der Mann mit dem Stock USA 1979 16:9 Merken Während Quincy und Sam eine Autopsie an einem Mann durchführen, der von einem Bus überfahren wurde, stoßen sie auf einen seltsamen Gegenstand. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen kleinen Container mit Diamanten handelt, den der Mann ins Land geschmuggelt hat. Quincy wird kurz darauf von zwei Agenten der Regierung kontaktiert, die ihn bitten, als Kurier zu fungieren, damit sie an die Hintermänner kommen. Ein gefährlicher Auftrag ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Edward Grover (Customs Agent Niven) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Robert Crais Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6