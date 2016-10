SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Mord an einem Vergewaltiger Mord an einem Vergewaltiger D 2007 16:9 Merken Grausamer Fund in einem Sportfachmarkt: Eine männliche Leiche liegt erstochen im Lagerraum. Auf dem Parkplatz vor dem Laden stoßen die Kommissare auf ein völlig verängstigtes Mädchen. Schnell wird klar, dass der Tote es vergewaltigt hat - und zwar nur wenige Minuten bevor er starb. Doch die junge Frau ist zu paralysiert, um die Tat selbst begangen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz