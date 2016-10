SAT.1 Gold 13:35 bis 14:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Nicht vergeben, nicht vergessen USA 1988 Merken Molly Connors kehrt nach ihrem Jura-Examen zurück nach Cabot Cove. Sie leitet umgehend ein Verfahren gegen Tyler Morgan ein, den Boss einer Minengesellschaft. Sie verdächtigt ihn, vor Jahren eine Explosion veranlasst zu haben, bei der ihr Vater ums Leben kam. Doch schon bald wird Tyler Morgan erschossen in seiner Fischerhütte aufgefunden. Für Sheriff Tate ist Molly die Hauptverdächtige. Jessica kann nicht glauben, dass ihre ehemalige Schülerin zu einem Mord fähig ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Hoyt Axton (Sheriff Tate) Barbara Bain (Nora Morgan) Chuck Connors (Tyler Morgan) Cliff De Young (Carlton Reid) Marilyn Jones (Bridie) William R. Moses (Reese Morgan) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Chris Manheim Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12