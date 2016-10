SAT.1 Gold 11:10 bis 12:00 Krimiserie Diagnose: Mord Blinde Wut USA 2000 Merken Weil David sich von Lara scheiden lassen will, geraten die beiden im Auto in Streit. Es kommt zu einem Unfall, bei dem Lara erblindet. David beschließt, sich weiterhin um sie zu kümmern. Er will seine Beziehung mit Julie Warren beenden, doch Julie droht mit Selbstmord. Lara ist rasend eifersüchtig. Obwohl ihr Sehvermögen langsam wieder zurückkehrt, spielt sie weiterhin die Blinde. Mit einer List lockt sie Julie in ihr Haus - und erschießt David. Der Verdacht fällt auf Julie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Pamella D'Pella (Det. Barbara Quinn) Jimm Giannini (Albert) Gabe Cohen (Dr. Phillips) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Frank Thackery Drehbuch: Joel Steiger Kamera: Leland Nakahara Musik: David Nessim Lawrence, Dick DeBenedictis