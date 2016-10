SAT.1 Gold 09:30 bis 10:20 Familiensaga Falcon Crest Auf der falschen Seite USA 1986 2016-10-18 02:15 Merken Lance ist es gelungen, den "New Globe" vollständig unter seine Kontrolle zu bringen. Allerdings hat er nicht mit Richard gerechnet: Der tut alles, um seinen Widersacher in die Schranken zu weisen. Als Maggie Chase in seinem Wahlkampfbüro besuchen will, wird sie Zeugin, wie dieser Gwen Fuller umarmt. Maggie rauscht verletzt ab - doch plötzlich setzen die Wehen ein! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Robert Foxworth (Chase Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Harry Harris Drehbuch: Robert McCullough Kamera: Ken Peach jr. Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 269 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 122 Min. Teletip Austria

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 59 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 59 Min.