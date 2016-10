SAT.1 Gold 21:10 bis 22:05 Krimiserie Kommissar Rex Trügerische Nähe D, A 1999 2016-10-23 14:25 16:9 Dolby Digital Merken Im Haus eines abwesenden Freundes wollen Susanne Konsel und Günther Sikora heimlich einen Abend zu zweit verbringen. Beide sind verheiratet, jedoch nicht miteinander. Sikora fordert bei diesem Anlass Susanne auf, sich endlich von ihrem Mann zu trennen, worauf sie ärgerlich das Haus verlässt. Er folgt ihr, und in der folgenden Rangelei stürzt er einen Abhang hinab. In ihrer Panik ruft Susanne ihren Mann, den Arzt Bernd Konsel, doch der kann nur noch Sikoras Tod feststellen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Andreas Patton (Günther Sikora) Michou Friesz (Frau Sikora) Max Herbrechter (Bernd Konsel) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Michi Riebl Drehbuch: Bernhard Schärfl, Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12