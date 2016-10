SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Azubi in der Sexfalle Azubi in der Sexfalle D 2007 16:9 Merken Ein KFZ-Meister wird vor seiner Werkstatt erdrosselt. Auf dem Computer des Toten finden die Kommissare heimlich gedrehte Videos. Der verheiratete Mann hat seine Auszubildende nackt in der Umkleide gefilmt und die Filme später ins Internet gestellt. Doch nicht nur das: Der Chef hat die junge Frau immer wieder belästigt. Aus Angst ihre Stelle zu verlieren, hat diese geschwiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz