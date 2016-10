SAT.1 Gold 16:55 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Drei Morde zu viel USA 1988 2016-10-18 12:45 Merken Jessica verbringt das Wochenende auf einer Skihütte. Während eines Abendessens werden drei Skiprofis vorgestellt, darunter auch Gunnar Tillstrom und Larry McIvor. Gunnar Tillstrom lässt es sich nicht nehmen, mit Anne Lowery, der Frau des Hüttenbesitzers, heftig zu flirten. Als der Skiprofi am nächsten Tag tot aufgefunden wird, versuchen die Lowerys dies zu verheimlichen. Sie bitten Jessica, diskrete Ermittlungen anzustellen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Eric Allan Kramer (Gunnar Tilstrom) Ronnie Claire Edwards (Sylvia McMasters) Barry Newman (Ed McMasters) Jamie Rose (Anne Lowery) John Laughlin (Mike Lowery) Cyril O'Reilly (Johnny Dowd) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Robert C. Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12