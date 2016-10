SAT.1 Gold 13:35 bis 14:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Geheimagenten unter sich USA 1988 Merken Jessica ist in New York, um ihren Neffen zu besuchen. Schon bei ihrer Ankunft gerät sie zwischen zwei Fronten und wird Zeugin eines Mordes. Zu ihrer eigenen Sicherheit wird sie in Gewahrsam genommen, denn der Attentäter hat es nun auf Jessica selbst abgesehen. Gemeinsam mit ihrem Neffen und einem Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes versucht sie, den Attentäter zu schnappen und unschädlich zu machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Maureen Arthur (Veronica) Sam Behrens (Kevin Styles) Michael Callan (Sergeant Nash) Len Cariou (Michael Hagarty) Maxwell Caulfield (Roger Travis) John Rhys-Davies (Lancaster) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Dennis Matsuda Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12