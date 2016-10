SAT.1 Gold 09:25 bis 10:20 Familiensaga Falcon Crest In der Klemme USA 1986 2016-10-17 02:10 Merken Für Angela wird es eng: Man wirft ihr vor, giftige Abfälle in den Weinbergen entsorgt zu haben. Offensichtlich werden die Anschuldigungen durch Beweise untermauert. Wenn sie sich als wahr herausstellen, drohen Angela fünf Jahre Gefängnis. Auch Kit Marlowe sitzt in der Bredouille, denn jemand namens Stafford hat ihre Identität gelüftet und will sie töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Robert Foxworth (Chase Gioberti) Brett Cullen (Dan Fixx) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Harry Harris Drehbuch: Robert McCullough, Earl Hamner jr., Greg Strangis Kamera: Ken Peach jr. Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6