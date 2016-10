SAT.1 Gold 22:20 bis 23:15 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Verdachtsmomente USA 2007 2016-10-16 02:05 16:9 Merken Willie Booker erscheint nicht bei der Arbeit und geht auch nicht ans Telefon. Ein Freund findet ihn schließlich tot und halb ausgezogen in seinem Wohnzimmer. Was brachte den kerngesunden Mann um? Scheinbar völlig zugedröhnt wankt Johnny Diaz in die Notaufnahme. Die Ärzte behandeln ihn wegen einer Überdosis und entdecken daher zu spät, dass sein Zustand von einer Hirnblutung verursacht wird - Johnnys Todesurteil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 12