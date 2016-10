SAT.1 Gold 11:25 bis 12:10 Familiensaga Falcon Crest Alte Liebe USA 1987 Merken Maggie traut Richard nicht mehr und kommt im Kurhotel unter. Doch dort gerät sie in die Fänge von Carlton Travis, der Maggie für seine Zwecke benutzen will und sie sogar in Lebensgefahr bringt. Emma ist unterdessen in Hollywood angekommen und will sich dort als Autorin einen Namen machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Ana Alicia (Melissa Agretti) Eddie Albert (Carlton Travis) Brett Cullen (Dan Fixx) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Michael A. Hoey Drehbuch: Diana Kopald Marcus, Earl Hamner jr. Kamera: Ken Peach jr. Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 6