NDR 16:45 bis 17:35 Krimiserie Heiter bis tödlich: Hauptstadtrevier Berlin's next Topmodel D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Als Jürgen und Patrick Klug versuchen, die 18-jährige Mia Kulick wegen Schwarzfahrens zu verhaften, droht sie, sich umzubringen. Gemeinsam können Vater und Sohn verhindern, dass das Mädchen sich mit einer zerbrochenen Bierflasche verletzt. Im Dezernat versucht Julia Klug, das Vertrauen von Mia zu gewinnen. Aber die junge Frau ist genauso verstockt wie verzweifelt. Erst als Julia Mia nach Hause bringt und sie auf ihre Mutter Vanessa trifft, äußert sich Mia: Sie träumt heimlich von einer Modelkarriere, ist aber auf einen Betrüger hereingefallen. Der prominente Fotograf Marc Röckert hat Mia ein Fotoshooting für eine Sedcard aufgeschwatzt und versprochen, sie zum Model zu machen. Kostenpunkt: 2.000 Euro. Mia hat sich dafür bei Freunden und Verwandten verschuldet. Nun wartet sie vergeblich auf die lukrativen Aufträge als Model. Johannes Sonntag sieht in dem Fall keinen Betrug, denn Mia Kulick war seiner Meinung nach schlicht nur naiv. Aber Julia ist misstrauisch geworden: Mia ist kein Modeltyp. Julia Klug will Röckert eine Falle stellen und bewirbt sich als Model. Aber sie erlebt eine Überraschung. Röckert ist freundlich und macht Julia sehr professionell klar, dass ein Shooting keine Gewähr dafür bieten könne, dass sie als Model auch gebucht wird. Hat er etwas gemerkt und die Polizistin durchschaut? Ist Marc Röckert, der in der Berliner Promi-Szene bestens vernetzt und ein Freund des Abgeordneten Felix Prinz ist, doch ein seriöser Fotograf? Aber warum ist Mia Kulick dann so eingeschüchtert und hat Angst, gegen ihn auszusagen? Julia Klug geht ein zweites Mal in das Fotostudio. Röckert lässt sich auf ein Shooting ein und fordert Julia plötzlich auf, die Hüllen fallen zu lassen. Marianne hat der gesamten Familie Klug eine gesündere Ernährung verordnet. Jürgen und Patrick leiden. Dann versuchen sie, Rohkost, Energiesuppe und Ingwertee durch List zu entkommen. Vergeblich. Marianne ist sauer. Sie sieht zu dick aus und keiner sieht das! Jürgen beginnt zu ahnen, was der Hintergrund für Mariannes Aktion ist: der Vergleich mit ihren Freundinnen auf dem Abi-Treffen, das kurz bevorsteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Friederike Kempter (Julia Klug) Matthias Klimsa (Johannes Sonntag) Floriane Daniel (Frau Block) Torsten Michaelis (Jürgen Klug) Kirsten Block (Marianne Klug) Oliver Bender (Patrick Klug) Hannes Wegener (Karla) Originaltitel: Hauptstadtrevier Regie: Michael Wenning Drehbuch: Stefan Barth, Michael B. Müller Kamera: Heiko Merten Musik: Thomas Klemm