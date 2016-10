ProSieben 07:40 bis 08:05 Comedyserie Two and a Half Men Plötzlich ein greller Blitz USA 2009 16:9 HDTV Merken Alan versucht, in einem Café ein Drehbuch zu schreiben, um seine finanzielle Lage zu verbessern. Dort spricht ihn Mia, die ehemalige Verlobte von Charlie, an. Inzwischen ist sie von ihrem neuen Mann geschieden - und sie lässt Grüße an Charlie ausrichten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Holland Taylor (Evelyn Harper) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Jennifer Taylor (Chelsea) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Lee Aronsohn Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

