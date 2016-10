ProSieben 01:40 bis 02:05 Trickserie Family Guy Die Halsgeburt USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Peters Hals wächst etwas! Dr. Hartman entdeckt, dass es kein Geschwür, sondern ein unterentwickelter Zwillingsbruder ist. Peter nennt sein neues Geschwisterchen Pickel. Doch Pickel nimmt Kontakt mit der Welt auf und begeistert Peters Freunde. Peter will ihn allerdings so schnell wie möglich loswerden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Julius Wu Drehbuch: Brian Scully Musik: Ron Jones Altersempfehlung: ab 12