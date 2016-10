ProSieben 20:15 bis 20:45 Comedyserie The Big Bang Theory Das emotionale Außenklo USA 2016 2016-10-17 00:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon kann es nicht fassen, als sein geliebter Laptop kaputtgeht. Amy sieht das ganz pragmatisch und kauft einfach einen neuen. Ob das in Sheldons Sinn ist? Howard und Leonard arbeiten an einem Wissenschafts-Projekt. Bernadette und Penny bieten ihre Hilfe an. Das nutzen die Jungs aus. Sie lassen die Mädels arbeiten und machen einen Ausflug ins Kino In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Saladin K. Patterson Kamera: Steven V. Silver