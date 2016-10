ProSieben 15:45 bis 16:10 Comedyserie The Big Bang Theory Der Schlampen-Reflex USA 2011 2016-10-18 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Nach ihrer Nacht mit Raj traut sich Penny nicht mehr, ihren Freunden zu begegnen - und flüchtet zu Amy. Allerdings findet Raj sie dort, er will eine feste Beziehung mit ihr. Doch allmählich stellt sich heraus, dass die beiden so betrunken waren, dass überhaupt nichts zwischen ihnen geschehen ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Bill Prady, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6