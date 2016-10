ProSieben 04:25 bis 04:45 Comedyserie Malcolm mittendrin Pfeiffersches Drüsenfieber USA 2006 2016-10-22 05:20 Merken Lois ist krank. Sie hat sich mit Pfeifferschem Drüsenfieber angesteckt. Auch Malcolm hat Symptome. Um nicht den Rest der Familie auch noch zu infizieren, werden sie in ein Zimmer gesteckt. Das finden die beiden nicht so amüsant. Doch Hal genießt es, denn er hat ohne Lois Zutritt zu sämtlichen Partys in der Nachbarschaft In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Johanna McKay (Carol) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: David D'Ovidio Drehbuch: Andy Bobrow Kamera: Victor Hammer, Michael Weaver Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

