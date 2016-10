ProSieben 16:10 bis 16:35 Comedyserie The Big Bang Theory Spaß mit Flaggen USA 2012 2016-10-21 09:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon muss sein Wissen über Flaggen unbedingt der Welt mitteilen. Leonard und Penny sind mit der Frage beschäftigt, ob es sinnvoll wäre, wieder eine Beziehung zu führen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, David Goetsch, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver

