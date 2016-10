ProSieben 12:15 bis 12:40 Comedyserie How I Met Your Mother Der Verzweiflungstag USA 2011 2016-10-21 06:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lily will den Valentinstag nicht allein verbringen. Sie will Marshall überraschen, der sich bei seiner Mutter aufhält, um sie nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes zu unterstützen. Als Lily Marshall sieht, ist sie entsetzt: Er führt sich auf wie ein Teenager, der sich von seiner Mom bedienen lässt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Jennifer Morrison (Zoey Pierson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Suzie Plakson (Judy Eriksen) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Tami Sagher Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12