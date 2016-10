ProSieben 10:10 bis 10:35 Comedyserie The Big Bang Theory Das Speckerman-Trauma USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leonard weiß nicht, was er davon halten soll, dass sich sein früherer Klassenkamerad, Jimmy Speckerman, bei ihm meldet. Damals hatte ihn Jimmy nämlich ständig gemobbt. Leonard stellt eine Liste der Demütigungen zusammen, die Jimmy damals für ihn ersonnen hatte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Anthony Rich Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Anthony Del Broccolo Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6