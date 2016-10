ProSieben 08:00 bis 08:30 Comedyserie Two and a Half Men Stur, zwanghaft und unflexibel USA 2003 16:9 HDTV Merken Charlie ist ein eingefleischter Junggeselle, der sein Leben genießt - und kein Abenteuer auslässt. Plötzlich steht aber sein Bruder mit seinem kleinen Sohn vor der Tür und bittet um Unterkunft. Seine Frau hat sich nämlich soeben als Lesbe geoutet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kristin Bauer (Laura) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Burrows Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Tony Askins Musik: Grant Geissman

