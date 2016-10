ProSieben 06:05 bis 06:25 Comedyserie How I Met Your Mother Schlechte Nachrichten USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Weil Lily noch immer nicht schwanger ist, suchen Marshall und sie einen Spezialisten auf: Dr. Stangel. Dieser sieht jedoch aus wie Barney In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Alexis Denisof (Sandy Rivers) Bill Fagerbakke (Marvin Eriksen Sr.) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jenni Hendriks Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

