ProSieben 22:10 bis 23:00 Serien Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung Inferno USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die BitScan-Familie sieht sich einer neuen Gefahr gegenüber: Drogensüchtige haben es auf die Chemikalien abgesehen, die in dem Firmengebäude lagern - sie wollen damit Meth kochen. Daher versuchen sie mit aller Gewalt, in die Räumlichkeiten einzudringen. Jana und die anderen haben alle Mühe, sich der gewaltbereiten Eindringlinge zu erwehren. Schließlich kommt es zum unvermeidlichen Kampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Gyasi (Alex "Lex" Carnahan) Christina Marie Moses (Jana) Chris Wood (Jake) Kristen Gutoskie (Katie Frank) Claudia Black (Sabine Lommers) George Young (Victor Cannerts) Hanna Mangan Lawrence (Teresa) Originaltitel: Containment Regie: David Boyd Drehbuch: Matt Corman Kamera: William Wages Altersempfehlung: ab 16