ProSieben 20:15 bis 21:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Entscheidungshilfe USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jackson erfährt von Arizona, dass April ein Kind erwartet. Er ist geschockt. Wieso hat April das vor ihm verheimlicht? Meredith hat eine Verabredung mit Will Thorpe, doch dann geht eine Operation vor und sie sagt das Date ab. Owen und Riggs kämpfen um das Leben einer jungen Frau, die bei einem Unfall in den Bergen schwere Verletzungen erlitt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Nicole Rubio Drehbuch: Mark Driscoll Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12