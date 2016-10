ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Wer verdient an unserer Angst? D 2016 16:9 HDTV Merken Das Geschäft mit der Angst: Das Sicherheitsbedürfnis der Deutschen hat sich in den vergangenen Monaten verändert. Manchen Menschen spielt genau das in die Karten: Sie verdienen ihr Geld mit Schutzräumen, Notfall-Lebensmitteln oder so genannten "Prepper"-Kursen. "Galileo"-Reporter Jan Stremmel hat sich die verschiedenen Geschäftsmodelle angeschaut: Sind diese Angebote wirklich sinnvoll? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Gödde Originaltitel: Galileo