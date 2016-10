ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Marge im Suff USA 2004 Merken Homer hat zu viel Alkohol getrunken und baut einen Verkehrsunfall. Dafür soll nun Marge büßen. Doch vom schlechten Gewissen geplagt, besucht er sie in der Reha-Klinik und versucht, alles wiedergutzumachen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Matt Groening Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6