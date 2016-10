ProSieben 11:55 bis 12:20 Comedyserie Mike & Molly Acht lange Wochen USA 2014 2016-10-20 05:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wie gerne wäre Mike wieder einmal mit Molly allein. Doch ständig schwirren Victoria, Joyce und Vince um sie herum. Und nun wohnt auch noch Peggy bei ihnen, während außerdem Carl ständig ein- und ausgeht. Mike will endlich seine Ruhe! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Rondi Reed (Peggy) Originaltitel: Mike & Molly Regie: David Trainer Drehbuch: Mark Roberts, Bill Daly Kamera: Gary H. Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman