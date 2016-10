ProSieben 04:00 bis 04:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Patenschaft USA 2007 Merken Dr. Cox' und Jordans Kind kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Jordan macht sich nach der Geburt bereit, Glückwünsche entgegenzunehmen. Doch Cox verschweigt seinen Kollegen das freudige Ereignis, da Schwester Laverne einen schweren Unfall hatte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Neil Flynn (Hausmeister) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Victor Nelli Jr. Drehbuch: David Tennant Kamera: Richard W. Davis, John Inwood Musik: Jan Stevens

