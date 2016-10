ProSieben 23:55 bis 00:40 SciFi-Serie Legends of Tomorrow Gestrandet USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chronos hat das Schiff lahmgelegt und Snart in seine Gewalt gebracht. Sara, Kendra und Palmer sitzen im Jahr 1958 fest. Nach zwei Jahren stehen plötzlich Rip, Stein und Jax vor ihnen, um sie wieder in die Gegenwart zu bringen. Doch wo ist Sara? Und hat Snart das Geheimnis um Chronos wirklich gelüftet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Garber (Dr. Martin Stein) Brandon Routh (Ray Palmer / The Atom) Arthur Darvill (Rip Hunter) Caity Lotz (Sara Lance / White Canary) Franz Drameh (Jefferson "Jax" Jackson / Firestorm) Ciara Renée (Kendra Saunders / Hawkgirl) Amy Pemberton (Gideon) Originaltitel: Legends of Tomorrow Regie: John F. Showalter Drehbuch: Beth Schwartz, Grainne Godfree Kamera: Mahlon Todd Williams Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12