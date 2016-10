Homer kauft bei Apu eine genveränderte Milch, die die Gesundheit von Kindern fördern soll. Doch das Gegenteil ist der Fall: Lisa und Bart sind plötzlich in der Pubertät. Das wirkt sich auf die ganze Familie aus. Bart verliebt sich in seine Lehrerin und Lisa traut sich immer weniger zu In Google-Kalender eintragen