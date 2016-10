ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo "Candy Crush": Was ist die Strategie der Handy-Games? D 2016 16:9 HDTV Merken Für 5,9 Milliarden Euro wurde das Unternehmen "King Entertainment" Anfang des Jahres aufgekauft. Mehr als 500 Millionen Menschen spielen mindestens einmal im Monat eine der 200 Apps des Software-Herstellers. Alleine 280 Millionen davon zocken "Candy Crush Saga", das zurzeit erfolgreichste Handy-Game der Welt. Woher kommt der Erfolg und was macht den Suchtfaktor aus? "Galileo" findet es heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Gödde Originaltitel: Galileo