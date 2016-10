ProSieben 17:00 bis 18:00 Magazin taff Thema u. a. Die Modelschatzkarte in Belarus (3) Die Modelschatzkarte in Belarus (3) / So sterben Trends / Enttäuschte Promis D 2016 16:9 HDTV Merken Weißrussland ist in Sachen Models bisher ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Im ganzen Land gibt es lediglich drei Modelagenturen, die international agieren. Zum Vergleich: Alleine in Moskau sind es 45. "taff" macht sich gemeinsam mit einem Scout und Fotografen auf die Suche nach einem neuen Gesicht für eine bekannte russische Parfüm-Marke. Mit Erfolg? Und: So sterben Trends In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Viviane Geppert, Thore Schölermann Originaltitel: taff