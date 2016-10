ProSieben 09:50 bis 10:15 Comedyserie The Big Bang Theory Der Seuchensessel USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Priya ist wieder in Indien und sie und Leonard skypen ständig. Sheldon flieht deshalb zu Penny. Er ist begeistert von ihrem neuen Sessel, bis sie ihm erzählt, dass er vom Sperrmüll stammt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Aarti Mann (Priya) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Jim Reynolds, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

