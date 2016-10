ProSieben 05:50 bis 06:10 Comedyserie Mike & Molly Mikes Auto USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mikes Auto ist hinüber. Doch für die Reparatur hat er kein Geld, also leiht er sich den Wagen seiner Mutter. Doch Molly kennt ihre Schwiegermutter nur zu gut und weiß genau, dass sie so etwas nicht ohne irgendeine Gegenleistung macht. Peggy hat Mike als ihren persönlichen Chauffeur engagiert und er hat auch schon seinen ersten Auftrag In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Rondi Reed (Peggy) Louis Mustillo (Vince) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Stephen Prime Drehbuch: Al Higgins, Julie Bean, Mark Gross Kamera: Gary H. Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman