ProSieben 11:30 bis 11:55 Comedyserie Mike & Molly Carls Mutter USA 2014 2016-10-18 05:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Carl kennt sich überhaupt nicht mehr aus: Seine Großmutter hat ihm immer erzählt, dass seine Mutter nicht mehr am Leben ist. Doch das war eine handfeste Lüge. Nun will er endlich die Frau kennenlernen, die ihn zur Welt gebracht hat. Er fährt mit Mike und Samuel nach Memphis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Cleo King (Grandma) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Michael McDonald Drehbuch: Mark Gross, Briankeith Etheridge, Carla Filisha Kamera: Gary H. Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman