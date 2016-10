ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Das teuerste Gewürz der Welt: Chili aus Peru D 2016 16:9 HDTV Merken 20.000 Euro kostet ein Kilo Charapita Chili. Damit ist es das wohl teuerste Gewürz der Welt - es kostet sogar mehr als Safran. Ursprünglich kommt die "Kaviar-Chili", wie sie wegen ihres hohen Preises genannt wird, aus Peru. Seit kurzem wächst die Chili auch in Europa. Bio-Bauer Erich Stekovic hat es geschafft, die Pflanze im großen Stil außerhalb Perus, nämlich in Österreich, anzubauen. "Galileo" hat ihn bei seiner ersten Ernte begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Gödde Originaltitel: Galileo