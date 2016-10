ProSieben 15:50 bis 18:00 Show Big Countdown: Die 50 größten Momente der 2000er D 2016 16:9 HDTV Merken "Wir sind Papst": 2005 feiert ganz Deutschland Benedikt XVI. Ein Jahr später, wieder ist die Nation im Freudentaumel, heißen die Helden "Schweini", "Poldi" und Co.: Das Fußball-Sommermärchen bricht alle Rekorde. Annemarie Carpendale präsentiert spannende, aufregende und vor allem bewegende Momente des vergangenen Jahrzehnts. Auch dabei: Das plüschige Adoptivkind Knut, das die Welt plötzlich in kollektives Eisbär-Fieber versetzte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annemarie Carpendale Originaltitel: Big Countdown