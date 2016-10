ProSieben 04:15 bis 05:45 Komödie Lost Boys 2: The Tribe USA, CDN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wenn die Sonne untergeht, erwacht im Küstenort Luna Bay ein ganz besonderer Stamm: eine Vampir-Clique. Auf der Suche nach dem ultimativen Kick stellen sie den Strand und die Straßen auf den Kopf. Doch als ein Surf-Champion und seine hübsche Schwester in ihr Revier ziehen, entladen sich die düsteren Geheimnisse in heißblütiger Leidenschaft und blutiger Angst. Vampirjäger Edgar Frog nimmt den Kampf auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tad Hilgenbrink (Chris Emerson) Angus Sutherland (Shane Powers) Autumn Reeser (Nicole Emerson) Gabrielle Rose (Tante Jillian) Corey Feldman (Edgar Frog) Shaun Sipos (Kyle) Merwin Mondesir (Erik) Originaltitel: Lost Boys: The Tribe Regie: P. J. Pesce Drehbuch: Hans Rodionoff Kamera: Barry Donlevy Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 18