ProSieben 11:00 bis 11:25 Comedyserie The Big Bang Theory Spaghetti mit Würstchen USA 2010 16:9 HDTV Merken Sheldon geht mit Penny zum Spaghettiessen. Er sagt aber seinen Freunden nichts davon, weil er Angst hat, dass ihm das nach der Trennung von Leonard und Penny negativ ausgelegt werden würde. Muss er sich wirklich für eine Seite entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Anthony Rich Drehbuch: Chuck Lorre, Bill Prady, Lee Aronsohn, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver