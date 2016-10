Das Erste 00:20 bis 01:53 Show Hirschhausens Quiz des Menschen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "Hirschhausens Quiz des Menschen" - das Finale: Auf der Suche nach dem Dr. med. TV 2016 Gäste: Linda Hesse, Matze Knop, Lisa Feller, Matthias Steiner, Sandra Maischberger und Olaf Schubert Schlagfertigkeit, Cleverness und Einsatzfreude sind gefragt! Welches prominente Rateteam sichert sich in diesem Jahr den Titel "Dr. med. TV"? Die Sieger-Teams aus den drei vorangegangenen Shows stellen sich im Finale von "Hirschhausens Quiz des Menschen" den Herausforderungen rund um Mensch und OP-Tisch: Sängerin Linda Hesse mit Comedian Matze Knop, Comedian Lisa Feller mit Gewichtheber Matthias Steiner sowie Moderatorin Sandra Maischberger mit Comedian Olaf Schubert. Dr. Eckart von Hirschhausen stellt seine "Ärzte im Praktikum" an medizinischen Ausbildungsgeräten auf die Probe und lässt sie dort mit OP-Besteck im "Bauchraum" operieren. Weiterhin geht es um Links- und Rechtshänder sowie dem Sinn und Unsinn von "Detox"-Produkten, die den Körper entgiften sollen. Und auch für diese Sendung war Dr. Eckart von Hirschhausen wieder unterwegs, diesmal am "Sehnsuchtsort Wald". Was er bei seiner Übernachtung im Unterholz erlebt hat und welches Promi-Team es letztendlich in den Rang des "Dr.med. TV" schafft, zeigt das Erste diesen Donnerstag, 20. Oktober 2016, um 20:15 Uhr bei "Hirschhausens Quiz des Menschen". "Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit dem SR und "Ansager & Schnipselmann". Weitere Informationen unter quizdesmenschen.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Eckart von Hirschhausen Gäste: Gäste: Linda Hesse (Sängerin), Matze Knop (Comedian), Lisa Feller (Comedian), Matthias Steiner (Gewichtheber), Sandra Maischberger (Moderatorin), Olaf Schubert (Comedian) Originaltitel: Hirschhausens Quiz des Menschen